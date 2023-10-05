Эрнан Кортес - Бетис 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эрнан Кортес - Бетис, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эрнан Кортес
Бетис
Севилья
История личных встреч
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1