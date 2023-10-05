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Эрнан Кортес - Бетис 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Эрнан Кортес
Бетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эрнан Кортес - Бетис, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эрнан Кортес
Бетис
Севилья
История личных встреч
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1
26.10.2023 Лига Европы Группа C. 3-й тур 0 : 1Бетис
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 1Бетис
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 1 : 1Бетис
05.10.2023 Лига Европы Группа C. 2-й тур Бетис2 : 1

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