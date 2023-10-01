Вест Хэм Юнайтед - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
01 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Микель Артета
История личных встреч
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|09.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1