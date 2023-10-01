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Вест Хэм Юнайтед - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
01 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
16.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турВест Хэм Юнайтед2 : 2Арсенал
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турАрсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022Англия - Премьер-лига35-й турВест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021Англия - Премьер-лига17-й турАрсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021Англия - Премьер-лига29-й турВест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турВест Хэм Юнайтед1 : 3Арсенал
12.01.2019Англия - Премьер-лига22-й турВест Хэм Юнайтед1 : 0Арсенал
25.08.2018Англия - Премьер-лига3-й турАрсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турВест Хэм Юнайтед0 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й тур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур4 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВест Хэм Юнайтед2 : 2
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й тур1 : 2Вест Хэм Юнайтед
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турАрсенал5 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й тур1 : 2Арсенал
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 2Арсенал
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 1Арсенал

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