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Челси - Блэкберн Роверс 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Челси
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Блэкберн Роверс, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
13.05.2012Англия - Премьер-лига38-й турЧелси2 : 1Блэкберн Роверс
05.11.2011Англия - Премьер-лига11-й турБлэкберн Роверс0 : 1Челси
15.01.2011Англия - Премьер-лига23-й турЧелси2 : 0Блэкберн Роверс
30.10.2010Англия - Премьер-лига10-й турБлэкберн Роверс1 : 2Челси
21.03.2010Англия - Премьер-лига31-й турБлэкберн Роверс1 : 1Челси
02.12.2009Англия - Кубок лиги1/4 финалаБлэкберн Роверс3 : 3 4 : 3Челси
24.10.2009Англия - Премьер-лига10-й турЧелси5 : 0Блэкберн Роверс
17.05.2009Англия - Премьер-лига37-й турЧелси2 : 0Блэкберн Роверс
09.11.2008Англия - Премьер-лига12-й турБлэкберн Роверс0 : 2Челси
23.12.2007Англия - Премьер-лига18-й турБлэкберн Роверс0 : 1Челси
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турЧелси0 : 2
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турЧелси2 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур1 : 4Челси
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 2Челси
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЧелси1 : 0
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турБлэкберн Роверс0 : 1
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турБлэкберн Роверс1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 4Блэкберн Роверс
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур1 : 0Блэкберн Роверс

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