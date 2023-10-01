Челси - Блэкберн Роверс 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Блэкберн Роверс, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|13.05.2012
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|05.11.2011
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|15.01.2011
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|30.10.2010
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|21.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|02.12.2009
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 4 : 3
|24.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 0
|17.05.2009
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|09.11.2008
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|23.12.2007
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0