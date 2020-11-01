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Эвертон - Бёрнли 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
06.04.2022Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли3 : 2Эвертон
13.09.2021Англия - Премьер-лига4-й турЭвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турЭвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турБёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турЭвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон2 : 0Бёрнли
26.12.2018Англия - Премьер-лига19-й турБёрнли1 : 5Эвертон
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли2 : 1Эвертон
01.10.2017Англия - Премьер-лига7-й турЭвертон0 : 1Бёрнли
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 1Эвертон
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 0Эвертон
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турЭвертон3 : 0
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турЭвертон1 : 2
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала1 : 2Эвертон
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур2 : 1Бёрнли
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур3 : 0Бёрнли
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 2Бёрнли
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Бёрнли

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