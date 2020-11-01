Эвертон - Бёрнли 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Венсан Компани
История личных встреч
|06.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 5
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0