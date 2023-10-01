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Борнмут - Ливерпуль 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
Ливерпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль3 : 1Борнмут
11.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турБорнмут1 : 0Ливерпуль
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль9 : 0Борнмут
07.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турЛиверпуль2 : 1Борнмут
07.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 3Ливерпуль
09.02.2019Англия - Премьер-лига26-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
08.12.2018Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
14.04.2018Англия - Премьер-лига34-й турЛиверпуль3 : 0Борнмут
17.12.2017Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 4Ливерпуль
05.04.2017Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль2 : 2Борнмут
28.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 0Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБорнмут2 : 0
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турЛиверпуль3 : 0
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турЛиверпуль5 : 1
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турЛиверпуль2 : 0
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур2 : 2Ливерпуль
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа E. 2-й турЛиверпуль2 : 0

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