Борнмут - Ливерпуль 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ливерпуль, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Юрген Клопп
История личных встреч
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|9 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 4
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|17.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|05.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0