Ипсвич Таун - Фулхэм 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Фулхэм, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Марку Силва
История личных встреч
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 1
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|09.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1