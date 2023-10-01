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Ипсвич Таун - Фулхэм 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала
Ипсвич Таун
Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Фулхэм, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
16.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундИпсвич Таун0 : 1Фулхэм
02.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турФулхэм4 : 1Ипсвич Таун
26.08.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун0 : 2Фулхэм
08.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турФулхэм3 : 1Ипсвич Таун
26.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турИпсвич Таун0 : 2Фулхэм
19.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турИпсвич Таун1 : 1Фулхэм
15.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турФулхэм1 : 2Ипсвич Таун
14.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турФулхэм1 : 2Ипсвич Таун
09.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турИпсвич Таун2 : 1Фулхэм
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турИпсвич Таун3 : 2
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Ипсвич Таун
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турИпсвич Таун4 : 2
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турИпсвич Таун3 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур1 : 1Ипсвич Таун
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур1 : 1Фулхэм
23.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 0Фулхэм
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турФулхэм3 : 1
02.10.2023Англия - Премьер-лига7-й турФулхэм0 : 2
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаФулхэм2 : 1

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