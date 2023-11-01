Герта - Майнц 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Майнц, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Майнц
Майнц
История личных встреч
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|16.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|03.05.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|27.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1