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Герта - Майнц 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Герта
Майнц

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Майнц, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Майнц
Майнц
История личных встреч
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турГерта1 : 1Майнц
16.09.2022Германия - Бундеслига7-й турМайнц1 : 1Герта
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турГерта1 : 2Майнц
14.12.2021Германия - Бундеслига16-й турМайнц4 : 0Герта
03.05.2021Германия - Бундеслига29-й турМайнц1 : 1Герта
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турГерта0 : 0Майнц
08.02.2020Германия - Бундеслига21-й турГерта1 : 3Майнц
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турМайнц2 : 1Герта
02.03.2019Германия - Бундеслига24-й турГерта2 : 1Майнц
06.10.2018Германия - Бундеслига7-й турМайнц0 : 0Герта
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турГерта3 : 1
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур3 : 1Герта
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 2Герта
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турГерта1 : 2
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 3Герта
27.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 2Майнц
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турМайнц1 : 3
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 2Майнц
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турМайнц0 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Майнц

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