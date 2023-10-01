Нюрнберг - Ганза Р 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганза Р, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|09.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|09.02.2008
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.08.2007
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1