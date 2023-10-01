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Нюрнберг - Ганза Р 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Нюрнберг
Ганза Р

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганза Р, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
30.07.2023Германия - Вторая Бундеслига1-й турГанза Р2 : 0Нюрнберг
21.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турНюрнберг0 : 0Ганза Р
09.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турГанза Р1 : 1Нюрнберг
26.02.2022Германия - Вторая Бундеслига24-й турГанза Р0 : 2Нюрнберг
17.09.2021Германия - Вторая Бундеслига7-й турНюрнберг1 : 0Ганза Р
31.10.2018Кубок Германии2-й раундГанза Р2 : 2 2 : 4Нюрнберг
09.02.2008Германия - Бундеслига19-й турНюрнберг1 : 1Ганза Р
18.08.2007Германия - Бундеслига2-й турГанза Р1 : 2Нюрнберг
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур0 : 2Нюрнберг
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турНюрнберг3 : 1
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур5 : 1Нюрнберг
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турНюрнберг1 : 0
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 2Нюрнберг
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур1 : 0Ганза Р
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турГанза Р1 : 3
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 0Ганза Р
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турГанза Р1 : 0
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур3 : 1Ганза Р

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