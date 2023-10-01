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Виктория 1904 - Айнтрахт Ф 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Виктория 1904
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1904 - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория 1904
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
ГерманияОлаф Янсен
История личных встреч
12.08.2023Кубок Германии1-й раундВиктория 19043 : 2
31.08.2022Кубок Германии1-й раундВиктория 19040 : 5
09.08.2021Кубок Германии1-й раунд2 : 3 ДВ
03.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчи1 : 1
19.08.2018Кубок Германии1-й раунд1 : 3
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3
26.10.2023Лига конференцийГруппа G. 3-й турАйнтрахт Ф6 : 0
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАйнтрахт Ф2 : 0
05.10.2023Лига конференцийГруппа G. 2-й тур2 : 1Айнтрахт Ф

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