Виктория 1904 - Айнтрахт Ф 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1904 - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория 1904
Кёльн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Олаф Янсен
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|31.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|03.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|6 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа G. 2-й тур
|2 : 1