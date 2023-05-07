Зандхаузен - Байер 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Байер, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|1 : 2