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Зандхаузен - Байер 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Зандхаузен
Байер

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Байер, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
11.08.2023Кубок Германии1-й раундЗандхаузен3 : 3 4 : 2
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й турЗандхаузен0 : 1
20.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 0Зандхаузен
12.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й турЗандхаузен1 : 2
07.05.2023Германия - Вторая Бундеслига31-й тур2 : 1Зандхаузен
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 1
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 3-й турБайер5 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 2Байер
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБайер3 : 0
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа H. 2-й тур1 : 2Байер

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