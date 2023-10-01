Боруссия Д - Хоффенхайм 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|20.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 3
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2