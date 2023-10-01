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Боруссия Д - Хоффенхайм 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Боруссия Д
Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Боруссия Д
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 3Боруссия Д
27.08.2021Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д3 : 2Хоффенхайм
13.02.2021Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д2 : 2Хоффенхайм
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм0 : 1Боруссия Д
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д0 : 4Хоффенхайм
20.12.2019Германия - Бундеслига17-й турХоффенхайм2 : 1Боруссия Д
09.02.2019Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д3 : 3Хоффенхайм
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур3 : 3Боруссия Д
25.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 3-й тур0 : 1Боруссия Д
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д4 : 2
04.10.2023Лига чемпионовГруппа F. 2-й турБоруссия Д0 : 0
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 3Хоффенхайм
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3Боруссия Д
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 2Хоффенхайм

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