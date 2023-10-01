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Хольштайн - Магдебург 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Хольштайн
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Магдебург, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
20.08.2023Германия - Вторая Бундеслига3-й турХольштайн2 : 4Магдебург
11.02.2023Германия - Вторая Бундеслига20-й турХольштайн2 : 3Магдебург
07.08.2022Германия - Вторая Бундеслига3-й турМагдебург1 : 2Хольштайн
10.02.2019Германия - Вторая Бундеслига21-й турМагдебург1 : 1Хольштайн
03.09.2018Германия - Вторая Бундеслига4-й турХольштайн2 : 1Магдебург
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турХольштайн0 : 2
22.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур1 : 3Хольштайн
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турХольштайн1 : 1
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур0 : 2Хольштайн
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турХольштайн2 : 3
29.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турМагдебург1 : 2
20.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й тур2 : 1Магдебург
07.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й турМагдебург1 : 1
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 0Магдебург
22.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турМагдебург1 : 1

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