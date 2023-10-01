Хольштайн - Магдебург 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Магдебург, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|07.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|10.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1