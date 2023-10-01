Фрайбург - Падерборн 07 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Падерборн 07, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|29.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|22.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|02.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|06.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1