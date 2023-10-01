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Фрайбург - Падерборн 07 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Фрайбург
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Падерборн 07, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турФрайбург0 : 2Падерборн 07
24.08.2019Германия - Бундеслига2-й турПадерборн 071 : 3Фрайбург
29.04.2016Германия - Вторая Бундеслига32-й турПадерборн 071 : 2Фрайбург
22.11.2015Германия - Вторая Бундеслига15-й турФрайбург4 : 1Падерборн 07
02.05.2015Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2Падерборн 07
06.12.2014Германия - Бундеслига14-й турПадерборн 071 : 1Фрайбург
29.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур2 : 1Фрайбург
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 3-й тур1 : 3Фрайбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 0Фрайбург
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турФрайбург1 : 2
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й тур3 : 1Падерборн 07
21.10.2023Германия - Вторая Бундеслига10-й турПадерборн 072 : 2
08.10.2023Германия - Вторая Бундеслига9-й тур1 : 3Падерборн 07
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турПадерборн 073 : 1
22.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур1 : 1Падерборн 07

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