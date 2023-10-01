Саарбрюккен - Бавария 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Бавария, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Томас Тухель
История личных встреч
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|09.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 3
|03.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 7 : 6
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 2