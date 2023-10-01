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Саарбрюккен - Бавария 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 2-й раунд
Саарбрюккен
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Бавария, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 2-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
11.08.2023Кубок Германии1-й раундСаарбрюккен2 : 1
09.06.2020Кубок Германии1/2 финалаСаарбрюккен0 : 3
03.03.2020Кубок Германии1/4 финалаСаарбрюккен1 : 1 7 : 6
05.02.2020Кубок Германии1/8 финалаСаарбрюккен0 : 0 5 : 3
29.10.2019Кубок Германии2-й раундСаарбрюккен3 : 2
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турБавария8 : 0
24.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 3-й тур1 : 3Бавария
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 3Бавария
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБавария3 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа A. 2-й тур1 : 2Бавария

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