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Неман - Славия-Мозырь 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Неман
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Неман2 : 2Славия-Мозырь
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2Неман
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 3Неман
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 1Неман
02.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Неман0 : 1Славия-Мозырь
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0
20.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 1Неман
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман3 : 1
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 3Неман
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 2 : 5Неман
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Славия-Мозырь

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