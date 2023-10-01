Неман - Славия-Мозырь 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 18:45 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|19.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|02.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2