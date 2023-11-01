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Акрон - Волгарь 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
02 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Акрон
Волгарь

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Волгарь, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияСергей Александрович Павлов
История личных встреч
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турВолгарь1 : 4Акрон
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турАкрон4 : 0Волгарь
17.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турВолгарь1 : 0Акрон
31.10.2021ФНЛ - Первый дивизион20-й турВолгарь1 : 0Акрон
17.07.2021ФНЛ - Первый дивизион2-й турАкрон1 : 0Волгарь
08.05.2021ФНЛ - Первый дивизион41-й турВолгарь1 : 1Акрон
11.11.2020ФНЛ - Первый дивизион21-й турАкрон0 : 3Волгарь
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур0 : 1Акрон
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турАкрон3 : 1
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАкрон3 : 0
19.10.2023Fonbet Кубок России5Акрон3 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур0 : 1Акрон
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турВолгарь0 : 4
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турВолгарь1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаВолгарь1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России5Волгарь1 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Волгарь

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