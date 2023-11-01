Акрон - Волгарь 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
02 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Волгарь, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|17.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|1 : 1
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 3
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|3 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 4
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|5
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0