ЦСКА - Оренбург 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Давид Деограсия
История личных встреч
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 4
|20.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|28.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.