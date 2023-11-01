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ЦСКА - Оренбург 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
02 Ноября 2023 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
ЦСКА
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
25.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й турОренбург1 : 1ЦСКА
26.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AОренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023МИР Российская Премьер-лига26-й турЦСКА2 : 1Оренбург
04.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЦСКА1 : 1Оренбург
19.01.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЦСКА1 : 0Оренбург
23.10.2022МИР Российская Премьер-лига14-й турОренбург2 : 2ЦСКА
08.07.2020Россия - Премьер-Лига27-й турОренбург0 : 4ЦСКА
20.07.2019Россия - Премьер-Лига2-й турЦСКА2 : 1Оренбург
13.04.2019Россия - Премьер-Лига23-й турЦСКА2 : 3Оренбург
28.09.2018Россия - Премьер-Лига9-й турОренбург0 : 1ЦСКА
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА1 : 0
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 0ЦСКА
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 2ЦСКА
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A1 : 1 4 : 2ЦСКА
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЦСКА1 : 0
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 1Оренбург
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турОренбург1 : 2
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 0Оренбург
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A1 : 2Оренбург
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турОренбург3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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