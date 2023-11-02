Ростов - Урал 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ростов» — «Урал». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.