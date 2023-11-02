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Ростов - Урал 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
02 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Ростов
Урал

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2Урал
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал1 : 0Ростов
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турУрал1 : 3Ростов
27.02.2023Фонбет Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Урал2 : 1Ростов
22.02.2023Фонбет Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Ростов1 : 1Урал
14.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турРостов1 : 2Урал
11.12.2021Россия - Премьер-Лига18-й турРостов1 : 4Урал
27.08.2021Россия - Премьер-Лига6-й турУрал1 : 1Ростов
10.05.2021Россия - Премьер-Лига29-й турУрал1 : 0Ростов
26.08.2020Россия - Премьер-Лига5-й турРостов1 : 0Урал
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРостов1 : 0
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур3 : 2Ростов
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 1Ростов
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2Урал
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур2 : 1Урал
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турУрал1 : 4
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турУрал2 : 2
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BУрал2 : 0
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ростов» — «Урал». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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