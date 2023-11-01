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Динамо М - Пари Нижний Новгород 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
02 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Динамо МПари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
15.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турДинамо М1 : 1Пари Нижний Новгород
25.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DПари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3Динамо М
14.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДинамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
15.04.2023МИР Российская Премьер-лига23-й турДинамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
27.08.2022МИР Российская Премьер-лига7-й турПари Нижний Новгород2 : 2Динамо М
09.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турПари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
01.03.2022Кубок России1/8 финалаДинамо М3 : 0Пари Нижний Новгород
12.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турДинамо М1 : 2Пари Нижний Новгород
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо М2 : 1
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 0Динамо М
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М3 : 0
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 1Динамо М
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турПари Нижний Новгород1 : 0
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 0Пари Нижний Новгород
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турПари Нижний Новгород2 : 0
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D3 : 0Пари Нижний Новгород
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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