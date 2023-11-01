Динамо М - Пари Нижний Новгород 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
02 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|01.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Динамо» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.