Сассуоло - Специя 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Специя, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Специя
Специя
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|17.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|2 : 2
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 4
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 0
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|0 : 0
|23.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|1 : 2
|26.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 7-й тур
|0 : 0