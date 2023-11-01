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Сассуоло - Специя 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Сассуоло
Специя

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Специя, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
17.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Сассуоло1 : 0Специя
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Специя2 : 2Сассуоло
18.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Сассуоло4 : 1Специя
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Специя2 : 2Сассуоло
06.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло1 : 2Специя
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Специя1 : 4Сассуоло
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло1 : 0Специя
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло2 : 0Специя
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 1
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 1Сассуоло
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло0 : 1
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 2Сассуоло
28.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Специя0 : 0
23.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур 2 : 2Специя
08.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 9-й тур Специя0 : 0
30.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур 1 : 2Специя
26.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур Специя0 : 0

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