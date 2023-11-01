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Торино - Фрозиноне 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Торино
Фрозиноне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фрозиноне, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фрозиноне
Фрозиноне
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Хорватия Иван Юрич
Хорватия Иван Юрич
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
10.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Фрозиноне1 : 2Торино
05.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Торино3 : 2Фрозиноне
16.01.2016 Италия - Серия А 20-й тур Торино4 : 2Фрозиноне
23.08.2015 Италия - Серия А 1-й тур Фрозиноне1 : 2Торино
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 0 : 1Торино
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Торино0 : 3
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 0Торино
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 0
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 2 : 0Торино
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 4 : 3Фрозиноне
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 1Фрозиноне
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Фрозиноне2 : 1
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 0Фрозиноне
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Фрозиноне1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Италии: «Торино» — «Фрозиноне». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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