Торино - Фрозиноне 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фрозиноне, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фрозиноне
Фрозиноне
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Иван Юрич
|Иван Юрич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|05.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|16.01.2016
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 2
|23.08.2015
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Италии: «Торино» — «Фрозиноне». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.