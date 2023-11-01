Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химнастика Сеговиана
Сеговия
Сестао Ривер
Сестао
История личных встреч
|01.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2 ДВ
|17.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|17.12.2019
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|20.09.2017
|Кубок Испании
|3-й раунд
|0 : 1
|06.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|20.12.2022
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|15.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2 ДВ
|11.01.2020
|Кубок Испании
|3-й раунд
|0 : 4
|18.12.2019
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 6 : 5