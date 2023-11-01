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Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Химнастика Сеговиана
Сестао Ривер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химнастика Сеговиана - Сестао Ривер, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химнастика Сеговиана
Сеговия
Сестао Ривер
Сестао
История личных встреч
01.12.2021Кубок Испании1-й раундХимнастика Сеговиана0 : 2 ДВ
17.12.2020Кубок Испании1-й раундХимнастика Сеговиана0 : 2
17.12.2019Кубок Испании2-й раундХимнастика Сеговиана0 : 2
20.09.2017Кубок Испании3-й раундХимнастика Сеговиана0 : 1
06.09.2017Кубок Испании2-й раунд1 : 2Химнастика Сеговиана
20.12.2022Кубок Испании2-й раундСестао Ривер0 : 1
12.11.2022Кубок Испании1-й раундСестао Ривер1 : 0
15.12.2020Кубок Испании1-й раундСестао Ривер0 : 2 ДВ
11.01.2020Кубок Испании3-й раундСестао Ривер0 : 4
18.12.2019Кубок Испании2-й раундСестао Ривер1 : 1 6 : 5

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