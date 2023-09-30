Чиклана - Вильярреал 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чиклана - Вильярреал, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чиклана
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
|30.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0