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Ароса - Гранада 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Ароса
Гранада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ароса - Гранада, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ароса
Гранада
Гранада
История личных встреч
30.10.2023Испания - Примера11-й турГранада2 : 3
20.10.2023Испания - Примера10-й тур2 : 0Гранада
08.10.2023Испания - Примера9-й турГранада2 : 2
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 3Гранада
28.09.2023Испания - Примера7-й турГранада1 : 1

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