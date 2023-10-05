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Аценета - Сарагоса 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Аценета
Сарагоса

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аценета - Сарагоса, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аценета
Сарагоса
Сарагоса
История личных встреч
30.10.2023Испания - СегундаСегунда. 13-й тур1 : 1Сарагоса
21.10.2023Испания - СегундаСегунда. 12-й турСарагоса2 : 3
14.10.2023Испания - СегундаСегунда. 11-й тур2 : 2Сарагоса
08.10.2023Испания - СегундаСегунда. 10-й турСарагоса0 : 2
05.10.2023Испания - СегундаСегунда. 9-й тур0 : 1Сарагоса

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