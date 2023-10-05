Аценета - Сарагоса 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аценета - Сарагоса, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аценета
Сарагоса
Сарагоса
История личных встреч
|30.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 3
|14.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|0 : 1