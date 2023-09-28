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Депортиво Мурсия - Алавес 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Депортиво Мурсия
Алавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво Мурсия - Алавес, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво Мурсия
Алавес
Витория
История личных встреч
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 1Алавес
22.10.2023Испания - Примера10-й тур1 : 1Алавес
08.10.2023Испания - Примера9-й турАлавес1 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2
28.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 1Алавес

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