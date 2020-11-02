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Эркулес - Бургос 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Эркулес
Бургос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эркулес - Бургос, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эркулес
Аликанте
Бургос
Бургос
История личных встреч
13.11.2022Кубок Испании1-й раундЭркулес2 : 4 ДВ
17.12.2019Кубок Испании2-й раундЭркулес0 : 1
20.09.2017Кубок Испании3-й раундЭркулес0 : 1
06.09.2017Кубок Испании2-й раундЭркулес2 : 1 ДВ
22.12.2016Кубок Испании1/16 финала. 2-й матч7 : 0Эркулес
30.10.2023Испания - СегундаСегунда. 13-й турБургос1 : 1
22.10.2023Испания - СегундаСегунда. 12-й тур3 : 0Бургос
15.10.2023Испания - СегундаСегунда. 11-й турБургос3 : 2
08.10.2023Испания - СегундаСегунда. 10-й тур2 : 1Бургос
04.10.2023Испания - СегундаСегунда. 9-й турБургос1 : 0

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