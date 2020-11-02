Эркулес - Бургос 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эркулес - Бургос, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эркулес
Аликанте
Бургос
Бургос
История личных встреч
|13.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 4 ДВ
|17.12.2019
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|20.09.2017
|Кубок Испании
|3-й раунд
|0 : 1
|06.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|22.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|7 : 0
|30.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|3 : 0
|15.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0