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Вильяновенсе - Ивиса 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Вильяновенсе
Ивиса

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильяновенсе - Ивиса, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильяновенсе
Вильянуэва-де-ла-Серена
Ивиса
Ивиса
История личных встреч
17.12.2020Кубок Испании1-й раунд1 : 0Вильяновенсе
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матч1 : 0Вильяновенсе
01.11.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчВильяновенсе0 : 0
17.10.2018Кубок Испании3-й раунд1 : 3Вильяновенсе
12.09.2018Кубок Испании2-й раундВильяновенсе2 : 1
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й тур1 : 1Ивиса
20.05.2023Испания - СегундаСегунда. 41-й турИвиса1 : 0
15.05.2023Испания - СегундаСегунда. 40-й тур0 : 0Ивиса
07.05.2023Испания - СегундаСегунда. 39-й турИвиса0 : 5
28.04.2023Испания - СегундаСегунда. 38-й тур1 : 0Ивиса

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