Вильяновенсе - Ивиса 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильяновенсе - Ивиса, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильяновенсе
Вильянуэва-де-ла-Серена
Ивиса
Ивиса
История личных встреч
|17.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 0
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|17.10.2018
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 3
|12.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 5
|28.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 0