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УД Логроньес - Валенсия 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
УД Логроньес
Валенсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УД Логроньес - Валенсия, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
УД Логроньес
Логроньо
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаУД Логроньес0 : 1Валенсия
04.01.2023Кубок Испании1/16 финалаУД Логроньес0 : 1
21.12.2022Кубок Испании2-й раундУД Логроньес0 : 0 4 : 3
12.11.2022Кубок Испании1-й раунд1 : 3 ДВУД Логроньес
02.12.2021Кубок Испании1-й раунд2 : 1
30.05.2021Испания - СегундаСегунда. 42-й тур0 : 1
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 2Валенсия
23.10.2023Испания - Примера10-й турВаленсия2 : 0
07.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 1Валенсия
01.10.2023Испания - Примера8-й тур3 : 0Валенсия
27.09.2023Испания - Примера7-й турВаленсия0 : 1

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