УД Логроньес - Валенсия 02 Ноября прямая трансляция
02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между УД Логроньес - Валенсия, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
УД Логроньес
Логроньо
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|21.12.2022
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|02.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1
|30.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|23.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1