Аякс - Волендам 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Волендам, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Волендам
Волендам
|40
|вр
|Диант Рамай
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|18
|зщ
|Яков Медич
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|зщ
|Борна Соса
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|2
|зщ
|Оскар Буур
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|17
|пз
|Калвин Твигт
|36
|пз
|Milan de Haan
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|14
|нп
|Гаранг Куол
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Маттиас Колер
История личных встреч
|26.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 3-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2