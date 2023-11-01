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Аякс - Волендам 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
02 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Аякс
Волендам

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Волендам, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Волендам
Волендам
40 Германия вр Диант Рамай
3 Дания зщ Антон Гоэи
18 Хорватия зщ Яков Медич
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
25 Хорватия зщ Борна Соса
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
7 Нидерланды пз Стивен Бергвейн
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
1 Германия вр Мио Бакхаус
2 Дания зщ Оскар Буур
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
28 Англия зщ Джош Флинт
5 Англия зщ George Cox
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
36 Нидерланды пз Milan de Haan
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
14 Австралия нп Гаранг Куол
Главные тренеры
Нидерланды Джон вант Схип
Германия Маттиас Колер
История личных встреч
26.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс1 : 1Волендам
08.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Волендам2 : 4Аякс
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 5 : 2Аякс
26.10.2023 Лига Европы Группа B. 3-й тур 2 : 0Аякс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 4 : 3Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2
05.10.2023 Лига Европы Группа B. 2-й тур 1 : 1Аякс
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур 2 : 1Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 1Волендам
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 2

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