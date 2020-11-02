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Динамо Мн - БАТЭ 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Ноября 2023 года в 18:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Динамо Мн
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур БАТЭ1 : 3Динамо Мн
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ0 : 0Динамо Мн
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо Мн2 : 2БАТЭ
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1Динамо Мн
19.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн0 : 2БАТЭ
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн0 : 0БАТЭ
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ0 : 2Динамо Мн
14.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ3 : 2Динамо Мн
09.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн1 : 2БАТЭ
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 0Динамо Мн
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо Мн
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 4Динамо Мн
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур БАТЭ4 : 3
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2БАТЭ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 0БАТЭ

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