Филадельфия Флайерз - Баффало Сэйбрз 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Баффало Сэйбрз
Баффало
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|79
|вр
|Картер Харт
|24
|зщ
|Ник Силер
|37
|зщ
|Луи Бельпедио
|45
|зщ
|Кэм Йорк
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|54
|зщ
|Егор Замула
|26
|зщ
|Шон Уокер
|46
|нп
|Бобби Бринк
|49
|нп
|Ноа Кейтс
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|21
|нп
|Скотт Лотон
|44
|нп
|Николя Делорье
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|48
|нп
|Морган Фрост
|52
|нп
|Тайсон Фёрстер
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|27
|вр
|Девон Леви
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|15
|нп
|Брэндон Биро
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|17
|нп
|Тайсон Джост
|24
|нп
|Дилан Козенс
|89
|нп
|Алекс Так
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Дон Гранато
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|24.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1