00:28 ()
Онлайн трансляции
Среда 01 ноября
Четверг 02 ноября
Свернуть список

Филадельфия Флайерз - Баффало Сэйбрз 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада)
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Баффало Сэйбрз
Баффало
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
79 Канада вр Картер Харт
24 США зщ Ник Силер
37 США зщ Луи Бельпедио
45 США зщ Кэм Йорк
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
54 Россия зщ Егор Замула
26 Канада зщ Шон Уокер
46 США нп Бобби Бринк
49 США нп Ноа Кейтс
86 США нп Джоэль Фараби
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
21 Канада нп Скотт Лотон
44 Канада нп Николя Делорье
89 США нп Кэм Аткинсон
14 Канада нп Шон Кутюрье
11 Канада нп Трэвис Конечны
48 Канада нп Морган Фрост
52 Канада нп Тайсон Фёрстер
74 Канада нп Оуэн Типпетт
27 Канада вр Девон Леви
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
6 США зщ Эрик Джонсон
15 Канада нп Брэндон Биро
72 США нп Тейдж Томпсон
12 США нп Джордан Гринвей
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
19 Канада нп Пейтон Кребс
21 США нп Кайл Окпосо
17 Канада нп Тайсон Джост
24 Канада нп Дилан Козенс
89 США нп Алекс Так
53 Канада нп Джефф Скиннер
37 США нп Кейси Миттельштадт
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
Главные тренеры
США Джон Торторелла
США Дон Гранато
История личных встреч
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Баффало Сэйбрз
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Баффало Сэйбрз
10.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 4Филадельфия Флайерз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз2 : 1Филадельфия Флайерз
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Баффало Сэйбрз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3Филадельфия Флайерз
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Филадельфия Флайерз
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Баффало Сэйбрз
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 1Филадельфия Флайерз
30.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 7
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Филадельфия Флайерз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Баффало Сэйбрз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Баффало Сэйбрз
24.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close