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Калгари Флэймз - Даллас Старз 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
02 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Даллас Старз

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Даллас Старз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Даллас Старз
Даллас
80 Чехия вр Даниэль Владарж
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
52 Канада зщ Маккензи Уигар
48 США зщ Деннис Гилберт
16 Россия зщ Никита Задоров
55 США зщ Ноа Ханифин
8 Канада зщ Кристофер Танев
18 Канада нп Эй Джей Грир
27 США нп Мэтт Коронато
71 США нп Уолкер Дьюр
17 Беларусь нп Егор Шарангович
91 Канада нп Назем Кадри
47 Канада нп Коннор Зари
15 Канада нп Драйден Хант
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
20 США нп Блейк Коулман
10 Канада нп Джонатан Юбердо
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
88 Канада нп Эндрю Манджапане
29 США вр Джейк Эттингер
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
20 США зщ Райан Сутер
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
55 Канада зщ Томас Харли
23 Финляндия зщ Эса Линделль
5 Швеция зщ Нильс Лундквист
10 Канада нп Тай Делландреа
24 Финляндия нп Роопе Хинц
16 США нп Джо Павелски
21 США нп Джейсон Робертсон
12 Чехия нп Радек Факса
15 США нп Крэйг Смит
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
91 Канада нп Тайлер Сегин
14 Канада нп Джейми Бенн
53 Канада нп Уайатт Джонстон
63 Россия нп Евгений Дадонов
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Питер Дебур
История личных встреч
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 6 ОТДаллас Старз
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5Калгари Флэймз
14.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 6Калгари Флэймз
16.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 7-й матч Калгари Флэймз3 : 2 ОТДаллас Старз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Даллас Старз4 : 2Калгари Флэймз
12.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Калгари Флэймз3 : 1Даллас Старз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Даллас Старз1 : 4Калгари Флэймз
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Даллас Старз4 : 2Калгари Флэймз
06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Калгари Флэймз0 : 2Даллас Старз
04.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Калгари Флэймз1 : 0Даллас Старз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз0 : 3
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Калгари Флэймз
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз

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