Калгари Флэймз - Даллас Старз 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
02 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Даллас Старз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Даллас Старз
Даллас
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|48
|зщ
|Деннис Гилберт
|16
|зщ
|Никита Задоров
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|18
|нп
|Эй Джей Грир
|27
|нп
|Мэтт Коронато
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
|17
|нп
|Егор Шарангович
|91
|нп
|Назем Кадри
|47
|нп
|Коннор Зари
|15
|нп
|Драйден Хант
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|20
|нп
|Блейк Коулман
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|20
|зщ
|Райан Сутер
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|55
|зщ
|Томас Харли
|23
|зщ
|Эса Линделль
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|10
|нп
|Тай Делландреа
|24
|нп
|Роопе Хинц
|16
|нп
|Джо Павелски
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|12
|нп
|Радек Факса
|15
|нп
|Крэйг Смит
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|14
|нп
|Джейми Бенн
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|63
|нп
|Евгений Дадонов
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Питер Дебур
История личных встреч
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|14.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|16.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 7-й матч
|3 : 2 ОТ
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 2
|12.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|3 : 1
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|1 : 4
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|4 : 2
|06.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|0 : 2
|04.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|1 : 0
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3