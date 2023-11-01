Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|15.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|2 : 3
|26.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 5 ОТ
|24.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|22.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|2 : 5
|20.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 4
|18.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6