00:28 ()
Онлайн трансляции
Среда 01 ноября
Четверг 02 ноября
Свернуть список

Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 Ноября 2023 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз, которое состоится 02 Ноября 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Колорадо Эвеланш
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Сент-Луис Блюз
11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Сент-Луис Блюз
28.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Сент-Луис Блюз2 : 3Колорадо Эвеланш
26.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
24.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Сент-Луис Блюз3 : 6Колорадо Эвеланш
22.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Сент-Луис Блюз2 : 5Колорадо Эвеланш
20.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Колорадо Эвеланш1 : 4Сент-Луис Блюз
18.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Колорадо Эвеланш
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Колорадо Эвеланш
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 4
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 0
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Сент-Луис Блюз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Сент-Луис Блюз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close