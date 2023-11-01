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Лас-Пальмас - Атлетико 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Лас-Пальмас
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетико, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Альваро Вальес
4 Испания зщ Алекс Суарес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
5 Испания пз Хавьер Муньос
20 Испания пз Кирьян Родригес
8 Аргентина пз Максимо Перроне
2 Испания нп Марвин Парк
19 Испания нп Марк Кардона
17 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
22 Испания зщ Марио Эрмосо
16 Аргентина зщ Науэль Молина
20 Бельгия пз Аксель Витсель
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
24 Испания пз Пабло Барриос
25 Испания нп Родриго Рикельме
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
28.01.2018 Испания - Примера 21-й тур Атлетико М3 : 0Лас-Пальмас
26.08.2017 Испания - Примера 2-й тур Лас-Пальмас1 : 5Атлетико М
29.04.2017 Испания - Примера 35-й тур Лас-Пальмас0 : 5Атлетико М
10.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М2 : 3Лас-Пальмас
03.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Лас-Пальмас0 : 2Атлетико М
17.12.2016 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М1 : 0Лас-Пальмас
17.01.2016 Испания - Примера 20-й тур Лас-Пальмас0 : 3Атлетико М
22.08.2015 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М1 : 0Лас-Пальмас
31.10.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 3Лас-Пальмас
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 2Лас-Пальмас
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Лас-Пальмас0 : 1
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 1 : 2Лас-Пальмас
02.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Лас-Пальмас2 : 1
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетико М2 : 1
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 2 : 2Атлетико М
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 0 : 3Атлетико М
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М2 : 1
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Атлетико М3 : 2
Текстовая трансляция
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Жоау Феликс ещё в июле, когда появились первые слухи об интересе «Барсы», признался, что играть в футболке каталонского клуба было его детской мечтой.Ла Лига считает заработок португальца нечестным «Барселона» подняла зарплату Феликсу на 900%. Как это возможно в их финансовом положении? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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