Лас-Пальмас - Атлетико 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетико, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|2
|нп
|Марвин Парк
|19
|нп
|Марк Кардона
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|24
|пз
|Пабло Барриос
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Диего Симеоне
История личных встреч
|28.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 0
|26.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 5
|29.04.2017
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 5
|10.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 3
|03.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|17.12.2016
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|22.08.2015
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 2
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