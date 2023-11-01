Болонья - Лацио 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
03 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 0
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|20.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|1 : 2