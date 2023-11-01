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Болонья - Лацио 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
03 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Болонья
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Лацио, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
14 Италия зщ Кевин Бонифаци
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
11.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Болонья0 : 0Лацио
19.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0Болонья
14.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Лацио2 : 1Болонья
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Лацио3 : 0Болонья
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0Лацио
27.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Болонья2 : 0Лацио
24.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Лацио2 : 1Болонья
29.02.2020 Италия - Серия А 26-й тур Лацио2 : 0Болонья
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Болонья2 : 2Лацио
20.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Лацио3 : 3Болонья
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 1Болонья
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 2Болонья
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лацио1 : 0
25.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 3-й тур 3 : 1Лацио
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 2Лацио
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2
04.10.2023 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур 1 : 2Лацио

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