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ПСЖ - Монпелье 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
ПСЖ
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монпелье, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монпелье
Монпелье
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
15 Португалия пз Данилу Перейра
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
7 Франция нп Килиан Мбаппе
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
4 Мали зщ Кики Куяте
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
22 Франция пз Халил Файад
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монпелье1 : 3ПСЖ
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ5 : 2Монпелье
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье0 : 4ПСЖ
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур ПСЖ2 : 0Монпелье
12.05.2021 Кубок Франции 1/2 финала Монпелье2 : 2 5 : 6ПСЖ
22.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 0Монпелье
05.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье1 : 3ПСЖ
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ5 : 0Монпелье
07.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 3ПСЖ
30.04.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Монпелье3 : 2ПСЖ
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 2 : 3ПСЖ
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур ПСЖ3 : 0
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ3 : 0
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 3ПСЖ
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 4 : 1ПСЖ
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 0Монпелье
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 3Монпелье
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье0 : 0
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монпелье

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