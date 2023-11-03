ПСЖ - Монпелье 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монпелье, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монпелье
Монпелье
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 5 : 6
|22.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|5 : 0
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|30.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2