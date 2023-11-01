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Шеппи Юнайтед - Уолсолл 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 1-й раунд
Шеппи Юнайтед
Уолсолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеппи Юнайтед - Уолсолл, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеппи Юнайтед
Уолсолл
Уолсолл
История личных встреч
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 4 : 3Уолсолл
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Уолсолл0 : 1
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 2Уолсолл
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уолсолл2 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 2Уолсолл

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