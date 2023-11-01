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Лестер Сити - Лидс Юнайтед 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
Лестер Сити
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Лестер Сити
20.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити2 : 0Лидс Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лестер Сити1 : 0Лидс Юнайтед
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Лестер Сити
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лестер Сити1 : 3Лидс Юнайтед
02.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Лестер Сити
24.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити3 : 1Лидс Юнайтед
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 1 : 2Лестер Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Лестер Сити1 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 3Лестер Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лестер Сити2 : 0
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лестер Сити3 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 3Лидс Юнайтед
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лидс Юнайтед1 : 0

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