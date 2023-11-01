Лестер Сити - Лидс Юнайтед 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
03 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|02.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|24.10.2017
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0