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Эльверсберг - Санкт-Паули 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Эльверсберг
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Санкт-Паули, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Эльверсберг4 : 2Санкт-Паули
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 2Эльверсберг
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг3 : 0
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 2Эльверсберг
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули2 : 1 ДВ
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули2 : 1
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 2Санкт-Паули
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули5 : 1
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 2Санкт-Паули

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