Эльверсберг - Санкт-Паули 03 Ноября прямая трансляция
03 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Санкт-Паули, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 2
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2