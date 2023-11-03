Фортуна - Веен 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
03 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Веен, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Веен
Висбаден
Главные тренеры
|Маркус Каучински
История личных встреч
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 6 ДВ
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3