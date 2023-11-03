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Фортуна - Веен 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
03 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур
Фортуна
Веен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Веен, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд 3 : 6 ДВФортуна
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 4Фортуна
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 3
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна1 : 1
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Фортуна
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Веен1 : 0
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 2Веен
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Веен1 : 1
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Веен
27.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд Веен2 : 3

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