Сабуртало - Самтредиа 03 Ноября прямая трансляция
03 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самтредиа, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|26.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 3
|04.12.2021
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|5 : 1
|29.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|19.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|15.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|10.12.2020
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|11.08.2020
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|08.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|1 : 4
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3