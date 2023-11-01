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Сабуртало - Самтредиа 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
Сабуртало
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самтредиа, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
26.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самтредиа0 : 0Сабуртало
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Сабуртало2 : 0Самтредиа
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самтредиа3 : 3Сабуртало
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало5 : 1Самтредиа
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самтредиа0 : 2Сабуртало
19.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало4 : 0Самтредиа
15.04.2021 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самтредиа2 : 3Сабуртало
10.12.2020 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Самтредиа
11.08.2020 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самтредиа1 : 2Сабуртало
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа1 : 4Сабуртало
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 3 : 0Сабуртало
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 2Сабуртало
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Сабуртало0 : 0
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 5 : 0Сабуртало
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 1 : 0Сабуртало
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 3
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 2 : 0Самтредиа
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 1 : 1Самтредиа
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Самтредиа

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