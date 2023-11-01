Торпедо Кт - Самгурали 03 Ноября прямая трансляция
03 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самгурали, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|2 : 2
|01.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
|21.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|04.12.2021
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|4 : 1
|29.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|18.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3