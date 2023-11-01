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Торпедо Кт - Самгурали 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
Торпедо Кт
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самгурали, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 3Самгурали
19.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали2 : 2Торпедо Кт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт3 : 2Самгурали
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали3 : 0Торпедо Кт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт0 : 2Самгурали
04.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Торпедо Кт4 : 1Самгурали
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 0Торпедо Кт
18.06.2021 Грузия - Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт0 : 0Самгурали
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 1 : 2Торпедо Кт
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Торпедо Кт2 : 0
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 0 : 1Торпедо Кт
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт5 : 0
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самгурали0 : 2
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 2 : 1Самгурали
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самгурали5 : 0
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3

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