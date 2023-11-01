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Динамо Бт - Гагра 03 Ноября прямая трансляция

03 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 32-й тур
Динамо Бт
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Гагра, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Гагра
Гагра
История личных встреч
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2Динамо Бт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Бт3 : 1Гагра
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 0Гагра
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 3Динамо Бт
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт5 : 2Гагра
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 1 : 3Динамо Бт
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 0 : 0Динамо Бт
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 0 : 6Динамо Бт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур 0 : 3Динамо Бт
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Гагра1 : 2
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 0 : 1Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 2 : 2Гагра
27.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра1 : 0

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