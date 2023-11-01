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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Лэйн Ламберт
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 2Вашингтон Кэпиталз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Нью-Йорк Айлендерс
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Вашингтон Кэпиталз
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 Б
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Вашингтон Кэпиталз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 7
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Йорк Айлендерс

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