Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1