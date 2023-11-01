Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
03 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Рик Токкет
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5