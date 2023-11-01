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Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
03 Ноября 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Рик Токкет
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 2Сан-Хосе Шаркс
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Сан-Хосе Шаркс
08.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6 ОТВанкувер Кэнакс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Сан-Хосе Шаркс
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Ванкувер Кэнакс
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Ванкувер Кэнакс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1Сан-Хосе Шаркс
15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Ванкувер Кэнакс
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Сан-Хосе Шаркс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Сан-Хосе Шаркс
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Ванкувер Кэнакс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Ванкувер Кэнакс

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