Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерз 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Пол Морис
История личных встреч
|21.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|09.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|21.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1