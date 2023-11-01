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Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Пол Морис
История личных встреч
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Флорида Пантерз
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Флорида Пантерз
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Детройт Ред Уингз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Детройт Ред Уингз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 6Флорида Пантерз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Детройт Ред Уингз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Детройт Ред Уингз
21.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Флорида Пантерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Детройт Ред Уингз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТ
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФлорида Пантерз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1

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