Оттава Сенаторз - Лос-Анджелес Кингз 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|12.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4