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Оттава Сенаторз - Лос-Анджелес Кингз 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Ди Джей Смит
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3 ОТОттава Сенаторз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Оттава Сенаторз
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 2Лос-Анджелес Кингз
12.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2Оттава Сенаторз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Оттава Сенаторз
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 1Лос-Анджелес Кингз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
25.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Оттава Сенаторз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 Б
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Лос-Анджелес Кингз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4

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