Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Джон Купер
История личных встреч
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3