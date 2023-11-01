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Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Джон Купер
История личных встреч
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Коламбус Блю Джекетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3

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