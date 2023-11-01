Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
03 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Шелдон Киф
История личных встреч
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|02.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ