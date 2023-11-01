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Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
03 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
02.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 5Бостон Брюинз
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Бостон Брюинз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 6Торонто Мэйпл Лифс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
16.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТБостон Брюинз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТ
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Бостон Брюинз
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс

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